Laura Pausini et Mika nous livrent un moment magique en chantant un titre de Sting sur la scène de l’Eurovision

Les deux artistes et hôtes de cette année ont fait vibrer le public du stade Pala Olimpico en chantant pour la première fois en duo sur la scène de l'Eurovision.

Ils avaient déjà offert un petit teaser en chantant ensemble lors du festival de Sanremo en février dernier.

Durant la prestation de cette deuxième demi-finale, les deux stars nous ont offert un medley incroyable en interprétant "Fragile" du chanteur Britannique Sting et "People have the Power" de Patti Smith et Fred Smith.

Et pour couronner le tout, le duo prestigieux était accompagné par un ensemble musical d’étudiants du Conservatoire de Turin.



Un moment suspendu dont on se souviendra longtemps !