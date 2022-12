Laura, maman célibataire, est au bout du rouleau : "Il y a vraiment des moments où j’ai envie de tout laisser tomber, de partir"

Quand on est une maman seule, les difficultés peuvent être telles qu’il soit difficile de ne pas craquer moralement et physiquement. A Liège, Laura peut compter sur l’aide du Babibar pour faire face aux nombreuses difficultés qui se dressent devant elle. Elle peut y partager ses problèmes et y trouver du réconfort. Pour le plus grand bonheur de son fils Alessi.

David Wathelet recueille le témoignage d’une maman solo pour qui la vie n’est pas facile aujourd’hui. À 32 ans, Laura est maman du petit Alessi, 2 ans. Sans domicile, elle peut compter sur sa maman pour l’héberger en attendant de retrouver une situation plus stable. La cohabitation est difficile car le logement est très petit et le manque d’autonomie: "Il y a vraiment de moments où je n’en peux plus, il y a des moments où j’ai envie de tout laisser tomber, de partir."

"C’est vraiment dur"

Mais elle essaie de ne rien montrer et fait preuve d’une force mentale incroyable pour essayer d’aller de l’avant. Alessi à côté d’elle, répète les mots de sa mère : "On essaie". Laura a un travail mais elle a été obligée de passer à mi-temps pour pouvoir s’occuper de son fils car elle n’a pas d’autre solution d’accueil. On le sait, le manque de places dans les milieux d’accueil est important en Wallonie et à Bruxelles. Et ce sont souvent les publics les plus vulnérables qui en sont les plus impactés. Difficile de s’en sortir avec 1200 euros par moi, quand on a la charge d’un enfant. Alors, elle se prive pour Alessi.