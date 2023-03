Laura Felpin, l’étoile montante de l’humour au parcours inspirant

Originaire d’Alsace, Laura Felpin est la fille d’un père éducateur spécialisé et d’une mère clown. Avant de déménager à Paris, elle a étudié pendant deux ans à la faculté des arts et spectacles de Strasbourg. Arrivée dans la capitale, l’humoriste en devenir suit une formation en doublage qui lui permet de faire ses preuves dans le film “Percy Jackson : La Mer des monstres” ou encore la série “Legends of Tomorrow”. Elle intègre, en parallèle, l’Atelier international de théâtre Blanche Salant et Paul Weaver dans laquelle elle apprend des méthodes de l’Actor Studio. C’est grâce à ses formations intensives que naît son désir de glisser dans la peau de personnages en s’identifiant à leurs mentalités et à leurs histoires.