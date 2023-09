Laura De Neve, défenseuse des Red Flames, après la victoire face aux Pays-Bas : "C’est le début d’un nouveau cycle"

Jamais la Belgique n’était parvenue à battre un pays du top 10 mondial en match officiel. Vendredi, les Red Flames ont obtenu une prestigieuse victoire contre les Pays-Bas (2-1), septièmes au classement FIFA, pour leur entrée en lice en Ligue des Nations.

"C’est historique. Et c’était encore plus chouette de le faire devant nos supporters à Louvain. J’espère que cette victoire sera un déclic pour progresser à l’avenir. Car nous devons encore progresser", a confié Laura De Neve, défenseuse du Sporting d’Anderlecht et des Red Flames, au micro de Lise Burion. "Nous travaillons beaucoup depuis des années et nous sommes désormais au début d’un nouveau cycle".

Mardi, la Belgique affrontera l’Écosse, 23e mondiale, à Glasgow : "C’est une équipe très agressive, avec des joueuses très rapides. On doit avoir la même mentalité que face aux Pays-Bas et faire de notre mieux pour gagner".

"L’Écosse a des joueuses très talentueuses", a complété de son côté Yves Serneels, le sélectionneur de la Belgique. "C’est une équipe qui se donne à fond durant 95 minutes. Cela ne va pas être simple. Mais nous devons essayer de réitérer notre prestation de vendredi".

La rencontre entre l’Écosse et la Belgique sera à suivre en direct vidéo, mardi, à partir de 20 heures sur Tipik.