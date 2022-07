Laura De Neve avant Italie-Belgique : "On aura la grinta !"

Le sélectionneur Ives Serneels a lui clairement l’expérience des matches à enjeu, il en a vécu aussi dans sa carrière de joueur. Mais il fait confiance à ses joueuses pour bien appréhender la rencontre. "J’ai pu le constater ces derniers jours, elles se préparent bien" ajoute l’ancien champion de Belgique avec le Lierse. "On les a aussi préparées, avec le staff. Et moi, je reste calme. Je ne pense pas aux pressions négatives. On a toutes et tous le même objectif en tête : passer en quart de finale." Pour le coach aussi, cette qualification représenterait le summum (actuel) de l’Histoire des Red Flames "Se qualifier pour un quart de finale, on n’a jamais vu ça. Et si on ne se qualifie pas, je dois avouer que je serai très déçu."

Alors comment jouer, en sachant qu’un partage pourrait suffire aux Belges (les Italiennes doivent, elles, absolument l’emporter) ? Faut-il attendre ou aller vers l’avant pour marquer ? La réponse du coach fuse : "On doit aller de l’avant ! On ne doit pas spéculer et penser à tous les scenarii possibles. On doit gagner. Je serai au courant de ce qui se passe dans l’autre match (ndlr : entre la France et l’Islande), mais il faut que tout le monde reste bien concentré sur le terrain." Laura De Neve confirme : "On ne va pas tabler sur un partage. On joue toujours pour gagner et ce sera pareil face aux Italiennes. On doit en tout cas se focaliser sur nous, pas sur elles. Si on joue notre jeu, je suis sûre qu’on peut gagner."

Reste que quand on lui demande la clé du match, la défenseuse centrale "top 10 BBC" emprunte tout de même un mot au vocabulaire italien : "La grinta. On l’a, et on l’aura encore plus demain !"