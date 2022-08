Laura Crowe & Him séduit le 8/9 avec le titre "Mentir" en version acoustique

Aujourd’hui dans Le 8/9, Laura Crowe & Him vous présente leur nouvel EP, Jungle Deluxe. À cette occasion, découvrez la version acoustique du titre Mentir, extrait de ce nouvel EP.

L’histoire de Laura et Éric commence par la reprise d’un titre du groupe de rock System Of A Down. Leur reprise d’Aerials dépasse le million de vues, mais c’est leur 1er single Ecstasy qui leur ouvre les portes des salles et des festivals belges.

En 2019, le duo sort son premier album LC&H dont le titre Équilibre en est le 1er single. Aujourd’hui, Laura Crowe & Him vous présente leur dernier EP, Jungle Deluxe et vous proposent une version acoustique de leur titre Mentir.

Et si le duo vient de sortir un nouvel EP, ils nous confient déjà travailler sur des nouveautés et des collaborations pour les mois qui viennent.