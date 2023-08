Latte make-up, Barbie, mascaras colorés : les tendances beauté qui cartonnent cet été.

Mais Barbie n'est pas la seule à dicter les tendances de cette saison estivale. Le "latte make-up", qui cartonne sur TikTok depuis plusieurs semaines, compte lui aussi parmi les grandes inspirations de l'été. Cette mise en beauté qui se traduit par un teint chaud, caramel et lumineux sans effort a déjà généré près de 200 millions de vues sur le réseau social chinois.

Stylight confirme la tendance avec une hausse des clics de 94% pour les produits bronzants sur ses plateformes internationales en une année, et une multiplication par huit des recherches Google pour les termes "latte make-up".

Parmi les autres grandes tendances beauté de l'été, saison de toutes les audaces, figurent les mascaras colorés (+88% des clics pour le mascara marron sur le moteur de recherche de mode mondial et plus de +1000% des recherches Google pour le mascara rouge) et les parfums de peau. Le terme "skin scent" a ainsi vu son intérêt de recherche augmenter de 21% sur Google en un an.

Pour ce rapport, Stylight a analysé les chiffres sur ses plateformes dans une comparaison d’une année sur l’autre dans la période du 1er mai au 24 juillet 2023 par rapport à la même période en 2022. Les chiffres de Google sont basés sur le volume de recherche dans la période du 1er mai au 17 juillet par rapport à la même période en 2022. Les chiffres Pinterest sont basés sur le nombre de recherches le 18 juillet 2023 comparé au nombre de recherche le 18 juillet 2022.