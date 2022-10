Latitude 50 inaugure son nouveau bâtiment avec un programme festif

On l’avait rêvé : il est là ! Du 14 au 16 octobre, le nouveau bâtiment du pôle cirque Latitude 50 sera inauguré à la hauteur de l’événement. Une structure écologique, taillée sur mesure pour les arts du cirque et de la rue. Un chapiteau de bois et matériaux proches de la nature, à basse consommation d’énergie, qui accueillera désormais la programmation de Latitude 50.

Trois jours durant, le public pourra découvrir ce nouvel espace. Pour ce faire, des spectacles, concert, DJ’S, des visites du cirque par l’atelier d’architecture à la base du projet, et quelques foodtrucks pour agrémenter le tout.

Quatre compagnies de la Fédération Wallonie-Bruxelles présenteront leur création en première mondiale. Soif Totale, jeune compagnie multiculturelle de 17 artistes – 12 nationalités – proposera DIVE IN, une expérience physique et intense. Une performance rythmée, énergique, qui découle en droite ligne du travail collectif.

Les Argonautes présenteront " La foire aux Monstres ". Sur fond de briques et de Grock, 9 artistes entourés d’une soixantaine de monstres capturés ces 150 dernières années, vous embarqueront pour un voyage anachronique à travers l’âge d’or du cirque, du cabaret et du cinéma.

Théâtre du N-ombr'île offrira " Le Grand Cirque des Ombres ", un spectacle d’ombres géantes sur les façades du Cirque… Quatre marionnettistes orchestreront un cirque étonnant qui se déploiera en musique sur les hauts murs de bois. Une parade en ombres où se dévoileront sous les projecteurs les étoiles filantes du cirque.

Les Vrais Majors maîtrisent " L'Art de Passer "…Quentin Lemenu partira à la rencontre de ceux et celles qui œuvrent dans le domaine des arts de la rue. Muni d’un micro, d’un enregistreur et de deux tabourets de camping, il passera avec ses invités un moment hors du temps, pour discuter de leur pratique et recueillir leur vision et leur récit. Prêtez l’oreille dans les environs de la place de Grand-Marchin pour découvrir ces personnalités rares et touchantes.

Tout public à partir de huit ans. Infos : www.latitude50.be