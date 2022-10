Latitude 50 inaugure sa nouvelle salle de spectacle, un écrin pour le cirque contemporain

Latitude 50 – Le pôle des arts du cirque et de la rue en Fédération Wallonie-Bruxelles – inaugure une nouvelle salle de spectacle. Le bâtiment, tout de bois, respecte l’esprit et répond aux contraintes du cirque contemporain. Week-end d’ouverture ces vendredi samedi et dimanche 14, 15 et 16 octobre à Marchin.

Direction le Condroz. C’est sur le territoire de la commune de Marchin – en rase campagne - qu’une nouvelle salle dédiée à la Culture vient de sortir de terre. Pour comprendre, il faut revenir sur l’histoire de Latitude 50. En 2004, Marchin mise sur le développement du cirque contemporain. Latitude 50, le pôle des arts du cirque et de la rue voit le jour. Les saisons se mettent en place, les compagnies internationales font le déplacement et Marchin – petite commune wallonne de 5000 habitants – devient un endroit à part dans le paysage culturel de la Fédération Wallonie-Bruxelles.