Late Night : une comédie au féminin, pluriel

Seulement voilà, quand on fait la liste de ces animateurs vedettes : pas une seule femme à l’horizon, et pas beaucoup plus de minorités. Et le seul late show présenté par une femme à ce jour est le "A little late with Lilly Singh"

Emma Thompson dans le film - une Anglaise à la tête d’un late show - relève de la science-fiction ! Mais les choses bougent avec l’arrivée sur la chaîne de télévision américaine NBC, le 16 septembre dernier, de la YouTubeuse canadienne Lilly Singh, d’origine indienne. Celle qui se surnomme " Superwoman ", et qui a tenu pour son émission inaugurale à recevoir Mindy Kaling (la boucle est bouclée !), est la première femme issue des minorités à animer un late show : " A Little Late with Lilly Singh " ... et ça décoiffe.