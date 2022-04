Lata Gouveia invité dans Classic Hits

Ce samedi 16 avril, Jean-Yves Louis reçoit Lata Gouveia vers 14h15 pour présenter son nouvel album agrémenté d’une session exclusive.

L’artiste luxembourgeois est de retour cette année avec un album Stay The Same déjà dévoilé par un single du même nom sur les ondes de Classic 21.

Né à Lisbonne, Lata Gouveia a grandi au Luxembourg et à Londres, où il commence à se produire notamment dans les petits clubs de Soho. Avec une musique fortement influencée par le JJ Cale, Bob Dylan et Tom Petty, le jeune musicien habitera 4 ans en Oklahoma en 2007 sur invitation de Rocky Frisco (le pianiste de JJ Cale) et foule également les scènes locales avec d’autres porte-flambeaux du style "Red Dirt" : Tom Skinner, Randy Crouch, Steve Pryor et d’autres.

De retour en Europe, l’auteur-compositeur et interprète fait la première partie d’artistes tels Charlie Winston, Ayo, Alan Parsons, Kieffer Sutherland, Sting et sort plusieurs albums.