László Bölöni parachuté entraîneur à Metz?

Cela bouge beaucoup autour de Metz ces dernières heures. Le club français, relégué en Ligue 2, va changer complètement sa structure managériale. Luciano D'Onofrio arrive comme Conseiller du président Bernard Serin et tente des poser les pions qui ont jalonnés ses différents succès dans le passé.

Nous parlions ce vendredi de la possible arrivée de Michel Preud'Homme comme Directeur sportif. L'ex-entraineur du Standard était effectivement pressenti mais selon les informations de L'Equipe, il souhaitait un champ d'action plus élargi qui celui qui lui a été proposé.

Qu'à cela ne tienne, Luciano D'Onofrio a d'autres hommes dans sa manche. Le journal français annonce que le prochain entraineur du club lorrain devrait être László Bölöni, autre pion de la galaxie LD. Une nomination pour le moins inattendue alors qu'une série de noms avait été citée comprenant Jean-Louis Garcia, Emilio Ferrara, Omar Daf ou Patrice Garande.

Le technicien roumain, ancien coach du Standard, de l'Antwerp et très éphémèrement de La Gantoise, reviendrait dans l'hexagone 10 ans après l'avoir quitté (il a coaché Lens durant 21 matches en 2011).