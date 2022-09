László Bölöni fou furieux après Metz-Guingamp : "Prends ton sifflet et mets-le quelque part !"

A huit contre onze, la mission devient compliquée pour les hommes de László Bölöni qui encaissent trois autres buts dans les vingt dernières minutes et s’inclinent finalement 3-6.

Prends ton sifflet et mets-le quelque part !

L’ancien coach du Standard au caractère bien trempé était particulièrement remonté sur l’arbitre de la rencontre et n’a pas mâché ses mots en conférence de presse. "Le Monsieur qui était là-bas, je ne veux pas l’appeler arbitre, il a fait son show. Malheureusement, il fausse non seulement le résultat, mais aussi le travail de beaucoup de gens. Le deuxième penalty et l’exclusion… C’est "No Comment". Prends ton sifflet et mets-le quelque part, qu’on ne le revoie pas, et oublie-le. Si tu es arbitre, tu as un peu de pédagogie dans ta tête… Si je regrette l’absence de VAR en Ligue 2 ? Ah oui, énormément, bien sûr. C’est dommage, surtout quand on voit ce qu’il se passe dans le football français " Après huit journées de championnat de Ligue 2, les arbitres ont déjà distribué 37 cartons rouges et Metz est l’équipe avec le plus de joueurs exclus (six à égalité avec Saint-Etienne). En Ligue 1, après sept journées, 31 exclusions ont déjà été brandies. A titre comparatif, il y a déjà eu 20 cartes rouges en Pro League, 16 en Liga, 14 en Serie A, 12 en Bundesliga et 3 seulement en Premier League.