László Bölöni a 70 ans : l’inimitable coach roumain à travers 10 punchlines légendaires

Bon anniversaire László Bölöni ! Ce samedi 11 mars, l’inimitable coach roumain fête ses 70 ans. L’occasion parfaite pour nous de revenir sur ses 10 plus belles punchlines. Et il y en a. Parce que pendant toutes ces années à squatter le banc du Standard, de l’Antwerp et de Gand (oui, oui, pendant 25 jours), Bölöni a fait le show ! Et pas qu'un peu...

Drôle d’oiseau que ce László Bölöni. Un coach atypique, fédérateur mais parfois irritant, globalement apprécié de ses joueurs, comme on en a fait finalement très peu. Technicien à la verve légendaire, parfois grognon, souvent mécontent mais globalement tout le temps attachant. Le genre de gars qu’il ne fallait pas chercher après une défaite, qui avait fait du VAR son pire ennemi et qui pouvait parfois partir dans des saillies assassines dont lui seul avait le secret.

Avec Bölöni, on ne s’ennuyait jamais. Et la moindre interview pouvait tourner au one-man-show. Comme à l’époque où il était encore entraîneur du Standard et qu’il était venu faire un tour sur le plateau de La Tribune. Regardez le replay de l'émission, pendant plus d’une heure, on n’entend que lui. On ne voit que ses grands gestes de dépit quand Michel Lecomte ose lui poser une question qu’il n’apprécie pas. "Je suis désolé, mais c’est une mauvaise question" s’emporte-t-il avec le sourire en coin de l’enfant qui sait pertinemment qu'il fait une bêtise.

Quelques minutes plus tôt, c’était Benjamin Deceuninck, à l’époque encore niché en haut de sa petite Tribune personnelle qui avait été surpris par la répartie de l’invité du soir : "Le Standard va-t-il être champion ? avait demandé le journaliste. "Il faut préciser l’année, vous n’avez pas dit quelle année" avait rétorqué le coach, récoltant les rires de l’assemblée.