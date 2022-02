"Last Night a DJ Saved My Life" repris par Raphaël ? C’est un grand OUI !

Raphaël a 20 ans et vit à Arlon, dans la province du Luxembourg. Actuellement, il étudie pour devenir ingénieur de gestion, mais sa vraie passion, c’est la scène ! Lors des Blind Auditions, il a interprété "Le Tunnel d’or" d’Aaron et a convaincu BJ Scott de buzzer pour lui ! Pour affronter Daôme et Corentin sur l’épreuve des K.O. , Raphaël s’est complètement transformé en reprenant "Last Night a DJ Saved My Life" d’Indeep en version rock ! Une prestation du tonnerre qui a bien fait bouger nos coachs ! Le jeune talent a séduit sa coach grâce à sa confiance en soi, sa prestance et sa maîtrise vocale ! Le candidat continue donc l’aventure et nous donne rendez-vous aux lives de The Voice Belgique !