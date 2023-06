Porté par un surprenant François Berléand, qui donne de sa personne et ose radicalement sortir de sa zone de confort, "Last Dance" fait le portrait sensible et inspirant d’un vieil homme misanthrope soudain amené à exprimer ses émotions à travers son corps et à se réapproprier sa vie par la danse. Confronté à une discipline dont il ne connaît pas les codes, il se révèle à lui-même et aux autres avec une désarmante sincérité.