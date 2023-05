Lasne : une créatrice tente d’allier luxe et démarche antigaspi

Combiner luxe et éthique à un prix raisonnable, c’est la volonté qui a guidé la créatrice Charlotte Mounzer au moment de créer la marque Sé-em.

La jeune femme a tout d’abord commencé sa carrière à Paris, dans de grandes maisons de couture. Elle y fait vite un constat amer : des rouleaux de tissu inutilisés sont détruits par dizaines chaque saison. "C’est vrai que quand on prépare un défilé de mode dans une maison de luxe, on n’a pas de limitation en termes de budget, on peut commander autant de couleurs de tissu qu’on veut", explique Charlotte Mounzer. "C’est vraiment le directeur artistique qui a le dernier mot, et généralement, il change plusieurs fois d’avis. Du coup, il y a de nombreux rouleaux de tissu qui sont littéralement mis de côté et plus jamais utilisés parce que les maisons ne veulent pas utiliser le même tissu la saison suivante."

"Quand je suis rentrée en Belgique, je me suis dit qu’il y avait vraiment quelque chose à faire avec ça, qu’il n’y avait pas besoin de toujours produire du nouveau, qu’on pouvait lancer une marque de vêtements avec du tissu déjà existant", raconte la créatrice. La jeune femme décide alors d’activer ses contacts sur place et de se mettre à racheter les tissus inutilisés. "Aujourd’hui encore, je pars vraiment à Paris avec ma petite voiture pour voir les stocks en direct et ce sont vraiment les liens que j’ai noués quand je travaillais à Paris qui m’ont ouvert les portes. Il y a de la confiance entre nous : ils savent que je ne vais pas copier ce qu’ils ont fait dans leur collection."

La marque Sé-em rassemble au final des vêtements intemporels, parfois découpés dans des tissus plus originaux. Ils ont pour vocation à être portés pendant de longues années, à contre-courant de la fast fashion.