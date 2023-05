Lasne poursuit ses efforts pour inciter les agriculteurs à bannir les pesticides

La commune de Lasne poursuit ses efforts pour bannir les pesticides de son territoire. Depuis plus de 10 ans, elle n’utilise plus de produits chimiques pour l’entretien de ses espaces verts.

Et pour préserver la santé des habitants et la biodiversité, elle propose aussi une convention pratiquement unique en Wallonie. Objectif : dédommager financièrement l’agriculteur qui accepte de bannir les pesticides sur les terres cultivables proches des zones sensibles, comme les écoles et les crèches.

Indemnités

La semaine dernière, le conseil communal de Lasne a reconduit une convention relative à un terrain agricole près du centre sportif de Maransart. Une mesure importante afin de protéger la santé des membres du club et des écoliers qui y font leur gymnastique. Cette fois, la convention sera valable pour 5 ans, au lieu de 4 précédemment. "L’agriculteur recevra 2000 euros par ha et par an", explique Cédric Gillis, échevin de l’agriculture. "Les habitués du centre sportif, les élèves de l’école communale de Maransart et les habitants de la rue de Colinet sont donc à l’abri des pesticides. Nous espérons que d’autres agriculteurs pourront suivre cet exemple. Nous devons protéger la santé des habitants et l’environnement, tout en évitant de porter préjudice à l’activité agricole". Discret, l’agriculteur nous a tout de même avoué que la négociation sur le montant de l’indemnité n’avait pas été facile.

Ecole Ouverte d’Ohain

D’autres sites sensibles, dont l’Ecole Ouverte, à Ohain, bénéficient aussi de ce type de convention zéro pesticide. "Cette solution a permis de contenter tout le monde. Enseignants, parents et élèves sont rassurés", nous a confié le directeur Nicolas Maron. Dans ce cas-ci, le renouvellement de la convention est prévu à la fin de cette année.