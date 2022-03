Lasers dans le visage pendant les tirs au but : ce moment pas très fair-play durant Sénégal – Égypte

En barrages de la zone Afrique pour la Coupe du Monde ce mardi soir, on a eu droit à un remake de la finale de la CAN. Le Sénégal recevait l’Egypte en match retour après une victoire 1-0 des Pharaons à l’aller. Et ce sont les Lions qui se sont qualifiés pour le Mondial 2022.

Une rencontre qui s’est jouée dans une ambiance incroyable dans le stade Abdoulaye Wade à Diamniadio. À une exception près : les lasers. L’image a fait le tour de la toile, le visage de Mohamed Salah couvert de faisceaux verts. Pendant la rencontre, mais aussi et surtout pendant la séance de tirs au but, les supporters sénégalais, principalement, ont visé les joueurs égyptiens dans le visage et les yeux pour les perturber. Quelques lasers émanant de fans égyptiens ont aussi ciblé des visages sénégalais, mais ils étaient moins présents.

Ces très nombreux faisceaux lumineux dans le visage ont potentiellement fortement perturbé les joueurs. Le comportement des supporters a donc probablement eu des conséquences sur le résultat, alors que les Egyptiens ont dit au revoir à leurs espoirs de participation à la prochaine Coupe du monde. Au total l’Egypte a manqué trois tirs, contre deux ratés pour le Sénégal.

Mais comment se fait-il que tant de supporters étaient munis de lasers ? En réalité, un appel a été lancé sur les réseaux sociaux avant la rencontre. Après que plusieurs supporters égyptiens ont visé des joueurs sénégalais à l’aller, il s’agissait d’une sorte de vengeance.

Le genre de comportements dont le football se passerait bien, d’autant plus lors d’une rencontre aussi décisive, et dans un moment aussi crucial qu’une séance de tirs au but… Dommage !