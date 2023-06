LaSemo, au coeur du parc d'Enghien du 7 au 9 juillet

LaSemo, c’est l’envie de repenser le concept de festival pour apporter un souffle de diversité dans le paysage culturel avec un événement durable et pluridisciplinaire.

Grâce à une programmation plurielle, un concept kid-friendly et une démarche axée sur la nature et le public, LaSemo émerveille toutes les générations grâce à ses concerts, ses expériences artistiques fortes et ses shows de grandes qualités : cabaret, cirque, humour, contes et talks sur le monde de demain sont notamment inscrits au coeur de l’événement. Côté scène, le festival accueille des artistes aux styles musicaux variés, majoritairement francophone, qui arrivent à faire vibrer tant les grands que les petits.

Retrouvez-y cette année Ben Harper, Selah Sue, Henri Dès, Tryo, Pierre de Maere ou encore Typh Barrow.