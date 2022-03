Lascaux, la Grotte la plus célèbre du monde, est accessible à Flémalle par la magie de la réalité virtuelle

Découverte le 12 septembre 1940 par quatre adolescents dans la vallée de la Vézère, la Grotte de Lascaux, située en Dordogne, a transformé notre vision de la Préhistoire et des origines de l’art. Par le nombre et la qualité esthétique de ses œuvres, elle constitue une ressource majeure pour l’Histoire. Parfois surnommée "la chapelle Sixtine de l’art pariétal", la grotte est ouverte au public à partir de 1948. Malheureusement, son exploitation touristique intensive provoque de lourdes dégradations irréversibles et le site ferme en 1963. En octobre 1979, elle est inscrite par l’Unesco au patrimoine mondial de l’humanité.