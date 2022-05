"Lascaux Expériences" pour visiter la célèbre grotte en… Belgique !

Jusqu’au 6 juin, le Préhistomuseum (Flémalle-Liège) invite à une rencontre inoubliable et pleine d’émotion avec un joyau français de la préhistoire et nos ancêtres Cro-Magnon.

La grotte de Lascaux, le plus beau site préhistorique, est révélée dans son intégralité grâce à une expérience de réalité virtuelle exclusive ! Les visiteurs ont une opportunité unique de décrypter le mystère du plus ancien mode d’expression humain, de découvrir la culture Cro-Magnon et de s’engager dans une exposition interactive et multidisciplinaire du sanctuaire le plus remarquable de l’art paléolithique.