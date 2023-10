Las Vegas, une destination gastronomique, vraiment ?

En fait, toutes les icônes de la cuisine française y ont un jour posé leurs casseroles dans le sillage de la mission de Paul Bocuse : la faire apprécier dans le monde entier. Si le pape de la gastronomie française a ouvert des tables à New York et Tokyo, d'autres comparses comme Joël Robuchon ont fait de Las Vegas l'un de leurs bastions.

En 2005, le chef poitevin ouvre son premier restaurant baptisé tout simplement Joël Robuchon, avant d'ajouter un deuxième point de chute en dupliquant le concept de son Atelier. Et pour terminer la liste des grands noms de la cuisine française présents à Las Vegas, il ne faudrait pas non plus oublier la superstar de New York, le chef alsacien Jean-Georges Vongerichten, qui dispose d'un steakhouse dans l'Aria Resort & Casino.

Bien sûr, le répertoire culinaire tricolore n'est pas le seul registre mitonné par les restaurants de la ville du péché. On y trouve notamment le tout premier restaurant chinois d'Amérique du Nord auréolé d'une étoile Michelin, Wing Lei.