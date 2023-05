Sur le "Strip", l'immense boulevard jalonné de casinos, les fontaines du Bellagio et les canaux du Venetian utilisent de l'eau non potable provenant de puits privés. Et dans les quartiers résidentiels, des "patrouilles de l'eau" sillonnent les rues tôt le matin à la recherche d'arroseurs automatiques irriguant des zones non prévues ou de tuyaux qui fuient.

Les agents filment systématiquement chaque infraction : les primo-délinquants s'en tirent avec un drapeau d'avertissement planté devant chez eux. "Ils ont deux semaines pour remédier à l'infraction", explique l'agent Cameron Donnarumma. Mais selon lui, "la plupart des clients corrigent le problème avant qu'une amende ne soit infligée". Pas de clémence en revanche pour les récidivistes, qui écopent d'un procès-verbal.