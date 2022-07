Las Bestias : L'homme est un loup pour l'homme

Olga et Antoine, un couple de quinquagénaires français, ont posé leurs valises en Espagne, dans un village reculé de cette Galice montagnarde et sauvage pour laquelle ils ont eu un véritable coup de cœur. Loin d’être une toquade, et après avoir pas mal bourlingué, ce choix de quitter leur famille, leurs amis, la ville et leur boulot respectif pour s’installer dans cette ferme répondait à une aspiration profonde qu’ils avaient d’une vie plus authentique et plus proche de la terre.

À l’épreuve de ce quotidien désormais partagé entre leur petite exploitation, la vente de leurs produits bios sur le marché local et la restauration de vieilles bergeries à l’abandon dans l’espoir de redynamiser et de redonner vie à cette région de plus en plus désertée, ils ne regrettent rien. Et cela d’autant plus que des liens sincères se sont tissés avec quelques locaux dont ils apprécient la simplicité et l’hospitalité.

Tout irait pour le mieux s’ils n’avaient pas provoqué l’animosité de certains villageois et surtout de leurs plus proches voisins, Xan et son frère Lorenzo, légèrement handicapé, après qu’ils ont signé une pétition contre l’installation rémunératrice d’éoliennes dans le secteur.

Les relations entre eux vont alors progressivement et sérieusement s’envenimer jusqu’à l’irréparable…