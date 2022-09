Lars Vogt : "Pour diriger le premier concerto de Brahms tout en jouant du piano, il faut que l’orchestre soit composé de chambristes nés"

Le pianiste et chef d’orchestre Lars Vogt s’est éteint ce lundi 5 septembre dernier, emporté par un cancer contre lequel il luttait depuis le mois de mars 2021. Tout au long de cette semaine, nous rendons hommage à ce grand artiste. Dans son émission Chambre avec vue, Camille De Rijck vous propose de le réécouter dans une interview réalisée en 2020.

Lars Vogt nous a quittés à l’âge de 51 ans. Camille De Rijck l’avait reçu il y a deux ans, pour parler de sa profession de chef d’orchestre et de pianiste. Et durant cette émission, on l’entend justement parler de cette gageure qui consiste à diriger un orchestre et à jouer du piano en même temps. Il a fait ça avec l’entièreté des concertos de Beethoven et des concertos de Brahms.

C’est un véritable challenge et pour ce faire, vous avez besoin d’un orchestre flexible et un orchestre ouvert à l’idée de travailler avec un pianiste qui soit en même temps chef d’orchestre.

Lars Vogt.