Lars Ulrich explique pourquoi il a dû empêcher les fans de voler des coussins lors des concerts de Metallica

Le batteur de Metallica, Lars Ulrich, a raconté comment il avait dû empêcher des fans de voler des coussins dans les salles où ils jouaient et de les jeter pendant leurs concerts.

Lars Ulrich a récemment participé au podcast Conan O’Brien’s Needs A Friend, dans lequel il a évoqué l’histoire des tournées de Metallica à Los Angeles, la ville où il a formé le groupe avec James Hetfield, et un endroit qui, selon lui, a accueilli "certains des meilleurs concerts de notre carrière" grâce à des fans particulièrement "passionnés".

Cependant, cela a parfois dégénéré en lancés de coussins de la part des fans, laissant le groupe avec une lourde facture à payer.

À propos de la Long Beach Arena en particulier, le musicien a déclaré : "Il y a quoi, 16.000 sièges là-dedans ? Nous avons payé environ 15.000 de ces 16.000 sièges au fil des ans parce qu’à chaque fois que nous jouions à la Long Beach Arena, les gens prenaient le coussin, vous savez, jouaient au frisbee avec à l’intérieur de l’arène."

"Le lendemain, [l’équipe de la salle] disait : "Ok, Metallica, voici ces coussins d’une valeur de 300.000 dollars que vous devez payer"".

Lars Ulrich ajoute que le groupe a dû avertir explicitement les fans de ne pas réitérer l’expérience pour éviter qu’ils n’aient à payer la facture : "Nous avons dû intervenir à plusieurs reprises sur KNAC [la station de radio] et dire : "Écoutez, peu importe. Vous savez, vous êtes nos fans, nous sommes vos fans et nous sommes tous dans le même bateau. Nous voulons que vous passiez un bon moment et nous vous soutenons dans cette démarche"".

"Mais comprenez bien une chose : si vous pensez que vous vous rebellez contre le bâtiment, contre l’autorité, contre l’homme ou quoi que ce soit d’autre, pensez-vous que vous êtes rebelle ? Les seules personnes contre lesquelles vous vous rebellez vraiment, c’est Metallica."

Lars Ulrich a également parlé d’un concert au LA Coliseum où Metallica a dû interrompre sa prestation lorsque des fans ont commencé à jeter des chaises pliantes sur la scène.

"À l’époque, les choses étaient peut-être un peu plus imprévisibles en ce qui concerne les éléments physiques de la composition des spectacles, et devant la scène, toute la pelouse, le terrain de football du LA Coliseum était composé de chaises pliantes", explique-t-il.

"Je ne sais pas si l’un d’entre vous aimerait deviner où les 40.000 chaises pliantes se sont retrouvées trois chansons après le début du concert. C’est ça. Oui, c’est ça. Toutes ces chaises – peu importe ce qu’il y avait – 30, 40.000 chaises pliantes se sont retrouvées sur scène. Nous avons donc dû arrêter le spectacle".

Le mois dernier, c’est la pop star Bebe Rexha qui est tombée à genoux après avoir été frappée au visage par un téléphone portable, ce qui lui a valu des points de suture au-dessus de l’œil.

Drake a également été la cible d’objets lancés depuis la foule. Au début du mois, il a été frappé par un objet alors qu’il était sur scène à Chicago, lors de la soirée d’ouverture de son "All A Blur Tour". L’objet, qui l’a touché au bras pendant la performance, s’est avéré être un téléphone portable, bien qu’il n’ait pas commenté l’incident pendant le spectacle.

Plus tard dans la tournée, il a interrompu l’un de ses concerts pour interpeller un fan après qu’une vapoteuse lui ait été lancée en plein concert.

Par ailleurs, P ! nk est restée confuse après qu’un fan ait jeté les cendres de sa mère décédée sur sa scène à Londres. Harry Styles a été touché à l’œil par un objet mystérieux qui lui a été lancé à Vienne et Ava Max a été giflée par quelqu’un qui s’est précipité sur la scène lors d’un concert à Los Angeles.