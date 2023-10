Lars Ulrich de Metalllica pense que le hard rock est redevenu une sous-culture

Dans une récente interview accordée au magazine Rolling Stone, on a demandé à Lars Ulrich, le batteur de Metallica, s’il pensait que le grand public comprenait mieux la musique heavy aujourd’hui qu’en 1989, étant donné que presque tous les disques que Metallica a sortis depuis sont arrivés en tête des hit-parades.

La réponse de Lars a été étonnamment candide : "Je ne suis peut-être plus autant au courant de ce qui se passe autour de moi qu’il y a 20 ou 30 ans, et je ne sais pas si j’ai envie d’y participer autant que je le faisais. Mais j’ai quand même vraiment l’impression que ce qu’on fait dans le hard rock en général touche beaucoup de monde. Par contre, les gens parlent moins de nous."

"Nous avons probablement connu notre été le plus important, rien qu’en termes de nombre de billets vendus entre nos dates européennes et américaines. C’est un véritable choc après 42 ans d’existence pour le groupe. Mais en même temps, on a l’impression que le hard rock est plus une sous-culture et moins un courant dominant qu’il ne l’a jamais été", a-t-il ajouté.

"Si l’on regarde en arrière, dans les années 80, avec MTV, les radios AOR et les magazines allant de Rolling Stone à Kerrang ! … le hard rock était beaucoup plus présent qu’il ne l’est aujourd’hui. Donc, même si ces chiffres sont fous – et je sais que beaucoup d’autres groupes font des chiffres fous, comme Guns N' Roses, Slipknot, Ghost, Disturbed – j’ai l’impression que le hard rock fait davantage partie d’une sous-culture que d’une culture. "

Il s’agit d’un aveu important de la part d’Ulrich, étant donné que Metallica est l’un des groupes de heavy metal les plus populaires et les plus influents de tous les temps, et qu’il a récemment battu le record de Taylor Swift de l’affluence la plus importante dans un stade californien. Cela témoigne également d’une tendance plus large dans l’industrie musicale, de laquelle le hard rock et le heavy metal ont été de plus en plus marginalisés ces dernières années.

Un certain nombre de facteurs ont contribué à ce déclin, et l’un d’entre eux est indéniablement l’essor des services de streaming comme Spotify et Apple Music, qui ont facilité la découverte et l’écoute d’un plus large éventail de musique, entraînant une fragmentation du marché de la musique, avec des genres différents attirant des niches d’auditeurs différentes.