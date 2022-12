Lars Ulrich de Metallica ne pense pas qu’il aurait été à la hauteur pour reprendre Rush au concert hommage à Taylor Hawkins des Foo Fighters

Le batteur de Metallica est revenu sur ses performances lors des fameux concerts en hommage au défunt batteur des Foo Fighters, Taylor Hawkins.

Il a notamment déclaré qu’il était très heureux d’avoir joué des titres d’AC/DC et de Black Sabbath, mais qu’il ne se sentait "pas assez qualifié" pour jouer avec Rush.

Au premier concert au stade de Wembley à Londres le 3 septembre, Lars Ulrich a rejoint Brian Johnson d’AC/DC et les membres restants des Foo Fighters pour reprendre des hits d’AC/DC comme ‘Back In Black’et ‘Let There Be Rock’. A Los Angeles, il a ensuite joué aux côtés de Sebastian Bach, Geezer Butler de Black Sabbath et des Foo Fighters des titres de Black Sabbath : "Paranoid" et "Supernaut".

Et c’est lundi dernier (28 novembre), au micro d’Howard Stern qu’il a expliqué ces opportunités : "Dave Grohl m’a appelé environ trois ou quatre mois avant et m’a demandé si je voulais prendre part à ces hommages à Taylor Hawkins à Wembley et au Forum de LA. Et même avant qu’il ne termine sa phrase, j’ai dit : "Oui, Dave, je serai là. Dis-moi ce que tu veux et je le ferai".

Et il a expliqué que l’expérience avait été pour lui très intimidante car "sortir de la sphère de Metallica n’est pas ce qu’il y a de plus confortable" pour lui. Il poursuit : "Je pense que ce pourquoi nous aimons rester dans notre univers, c’est parce que nous nous y sentons en sécurité et on se soutient tous autour de notre projet de Metallica."

Il précise qu’il s’est réellement amusé à interpréter ces titres avec AC/DC car il se sentait assez à l’aise, mais quand on lui a demandé de jouer avec Rush, qui s’est aussi produit lors des deux concerts, cela ne l’a pas trop attiré :

"J’adore Rush, mais s’ils m’avaient demandé de jouer "2112" avec Alex [Lifeson] et Geddy [Lee], j’aurais demandé s’il y avait quelqu’un de plus qualifié que moi pour le job".

Il précise : "Est-ce que je pourrais le faire ? Effectivement, cela serait super de jouer avec Alex et Geddy… Chad Smith a joué avec eux et Dave aussi. Mais ça aurait été trop pour moi. On aurait dû faire beaucoup trop de répétitions… "2112", ça aurait été trop pour moi."

Lars Ulrich est actuellement en pleine promo autour du prochain album de Metallica, 72 Seasons, qui sortira le 14 avril et dont on a déjà pu découvrir un titre "Lux Aeterna". Lors de la même interview avec Howard Stern, Lars Ulrich avait même pensé que l’album aurait fuité bien plus tôt.