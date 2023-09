Lars Ulrich de Metallica, "heureux" que les gens "écoutent, achètent ou volent encore nos disques"

Le batteur de Metallica, Lars Ulrich, a déclaré qu’il était heureux que les fans continuent d’écouter la musique de Metallica, par quelque média que ce soit.

Au début des années 2000, Ulrich est devenu le visage du mouvement contre le piratage de la musique sur Internet après avoir dénoncé les mauvais côtés de l’échange de fichiers MP3 via des plateformes de partage P2P telles que Napster.

Invité du podcast SmartLess, animé par les acteurs Jason Bateman, Sean Hayes et Will Arnett, le batteur a déclaré qu’il était heureux que les gens continuent d’écouter la musique de Metallica, même s’ils l’obtiennent par ce biais.

"Il est évident que les choses ont beaucoup changé", a-t-il déclaré. "Et dans l’industrie où vous travaillez, certaines des choses auxquelles nous faisions face il y a 20 ans se produisent encore aujourd’hui. Dans l’ensemble, et je sais que cela peut sembler un peu facile, je suis simplement heureux que quelqu’un s’intéresse à ce que nous faisons et vienne nous voir jouer, et qu’il continue à écouter en streaming, à acheter ou à voler nos disques, ou quoi que ce soit d’autre."

Ulrich poursuit : "L’engagement lui-même, je pense, est le triomphe et la victoire. Évidemment, c’est beaucoup plus difficile pour les jeunes groupes de nos jours parce qu’ils n’ont pas le soutien des maisons de disques pour les choses de base, comme le matériel et les tournées. C’est donc très différent".

Le 13 avril 2000, Metallica a intenté une action en justice contre Napster, estimant que la société de partage de fichiers était coupable de violation des droits d’auteur. Ulrich avait alors lu un témoignage devant la commission judiciaire du Sénat et expliqué comment la démo du groupe "I Disappear", un morceau qui devait être publié sur la bande originale de Mission Impossible II, avait été divulguée sur Napster, soutenant que le site permettait aux utilisateurs d’échanger des fichiers MP3 protégés par le droit d’auteur.

Le procès a finalement été finalisé en juillet 2001. Le règlement exigeait que le site bloque tout partage de musique provenant d’artistes qui ne souhaitaient pas que leur musique soit partagée.

James Hetfield se remet de son infection au covid et Metallica a aussi fait hier un clin d’œil au regretté Cliff Burton via ses réseaux sociaux. Leur ancien bassiste était décédé le 27 septembre 1986 à Dörarp, dans la commune de Ljungby en Suède, dans un accident de tourbus.