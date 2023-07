Lars Ulrich de Metallica écrit la préface de la nouvelle édition de "Screwjack" de Hunter S. Thompson

Le M72 World Tour de Metallica s’arrêtera pour deux soirs à Arlington au Texas (AT&T Stadium) les 18 et 20 août prochains et sera retransmis en direct dans les cinémas sur le continent américain. Les spectateurs de tous les autres pays participants, y compris l’Europe, l’Amérique latine, l’Asie, l’Afrique, le Moyen-Orient et l’Océanie, verront les concerts du 19 août (concert du vendredi) et du 21 août (concert du dimanche) en fonction des fuseaux horaires locaux.

Le groupe a aussi sorti un EP de 4 titres live, Live in Amsterdam, qui n’est, jusqu’à présent, disponible que sous format digital et exclusivement sur Amazon Music. Il a été enregistré en avril dernier aux studios Ready Set d’Amsterdam.

On y retrouve deux extraits du dernier album du groupe 72 Seasons (sorti le 14 avril dernier) " Lux Æterna " et " If Darkness Had A Son ", de même que deux grands classiques : " Master Of Puppets " et " Nothing Else Matters ".