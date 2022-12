Larry Mullen Jr., le batteur de U2, ne sait pas s’il participera à une éventuelle tournée l’année prochaine

Le batteur a évoqué sa potentielle absence en live lors d’une interview avec le Washington Post le mois dernier. Lui qui est resté actif dans le groupe depuis ses débuts en 1976, a été paraphrasé par le journaliste Geoff Edgers qui a écrit : "Si le groupe fait une tournée en 2023, cela sera probablement sans lui, car il a besoin de subir une opération pour poursuivre ses activités."

Et avec ses propres mots, Larry Mullen a vaguement évoqué le fait d’être indépendant de U2, en déclarant être "autonome et… être heureux de cette autonomie". Il poursuit : "Je ne chante pas depuis la même partition. Je ne prie pas le même Dieu. Et tout le monde a ses limites, et vous faites ce job seulement si vous vous amusez."

Et quand les fans ont lu ces commentaires postés par Geoff Edgers, ils ont pensé à une sortie définitive du batteur de U2. Le journaliste a tenu à recontextualiser ces propos en précisant que le musicien souffrait de blessures et a clarifié ses intentions pour la tournée. Mullen a notamment évoqué des problèmes "aux épaules, aux genoux et à la nuque" qu’il avait décelés grâce au temps qu’il a eu pendant la pandémie.