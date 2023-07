Larmes et détresse : le cri du cœur de Matej Mohoric après son succès, "ce sport est si cruel"

Une véritable délivrance. Matej Mohoric a fondu en larmes vendredi après son succès à la photo-finish sur la 19e étape du Tour de France. Le Slovène (vainqueur pour la 3e fois de sa carrière sur les routes de la Grande Boucle) est longtemps resté sous le coup de l’émotion, dans les bras de son staff, lors de l’interview d’après-course et sur le podium.

Une détresse qui s’explique notamment par le décès de son équipier Gino Mäder qui a profondément choqué l’équipe. Mais pas seulement. Mohoric l’a expliqué juste après l’étape.

"C’est dur et cruel d’être un cycliste professionnel. On souffre beaucoup en préparation, on fait beaucoup de sacrifices dans notre vie, aux dépens de notre famille. On fait tout ce qu’on peut pour être prêt lors de ces courses et après quelques jours on réalise que tout le monde est si fort et que parfois c’est incroyablement dur de juste suivre les roues. L’autre jour sur le Col de la Loze j’étais vidé. Je savais que je devais aller au sommet pour recommencer le lendemain. Parfois on sent qu’on ne fait pas partie de ce monde, car tout le monde est si fort. Même aujourd’hui, c’était super dur", a lâché en sanglotant le Slovène, pourtant un coureur au palmarès ronflant (NDLR : Milan-Sanremo, 3 étapes du Toiur de France, une étape du Giro, une étape de la Vuelta, champion du monde espoirs et juniors).

"Je n’ai pas fait seulement ça pour moi, je l’ai fait aussi pour l’équipe et pour Gino", a ajouté Mohoric. "A la fin, on a presque l’impression de les trahir car ça s’est joué sur la ligne…"

Le Slovène s’est montré également solidaire en vue de ses nombreux compagnons de route dans le peloton en concluant son intervention avec ces belles paroles.

"Je savais que je pouvais gagner mais il y a 180 coureurs qui sont capables de gagner une étape. Tous les coureurs méritaient d’en gagner une. J’ai vu les visages dans le gruppetto l’autre jour. On sait tout ce que les autres coureurs traversent. J’aimerais que tout le monde puisse gagner une étape, car ça change une vie, mais ce n’est pas possible. C’est cruel", a terminé Mohoric, le visage marqué par l’émotion.