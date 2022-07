Larmes, chevauchées héroïques et fair-play : Nos 10 images fortes d'un Tour de France d'anthologie

Lorsque les échappés ont eu voix au chapitre, ce sont des coureurs très costauds qui se sont imposés : Simon Clarke à Arenberg, Bob Jungels aux Portes du Soleil, Magnus Cort Nielsen, grand animateur du début de Tour, à Megève, Tom Pidcock à l'Alpe d'Huez, Mads Pedersen à Saint-Etienne, Michael Matthews à Mende...

Un anonyme du peloton va toutefois réussir à déjouer les pronostics : lors de la seizième étape disputée entre Carcassonne et Foix, le Canadien Hugo Houle, présent dans la bonne échappée, s'envole à une quarantaine de kilomètres de l'arrivée et va au bout de son rêve.

Le coureur québécois, qui a perdu son frère Pierrik, fauché par un chauffard, il y a près de dix ans, s'était promis de s'imposer sur les routes de la Grande Boucle pour lui rendre hommage.

"Mon frère est décédé quand je suis devenu professionnel chez AG2R La Mondiale, trois jours avant Noël. Il a été happé par un chauffard et est décédé sur le coup. On habitait dans un village d'environ 1500 habitants au Québec. C'était mon plus grand fan, et à ce moment-là, je me suis dit que j'allais gagner une étape du Tour pour lui. J'ai toujours ma croix avec moi, et aujourd'hui on l'a fait. Je suis sûr qu'il y a contribué."