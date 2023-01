Larkin Poe, 2 sœurs étonnantes et détonantes : Rebecca et Megan Lovell

Dès l’âge de 5 ans, elles prennent des cours de piano et de violon, participent à l’orchestre local à Calhoun en Géorgie. C’est en écoutant l’artiste Jerry Douglas, le Jimi Hendrix du Dobro, qu’elles découvrent le Bluegrass. Les sœurs Lovell sont 3 au départ puisque Rebecca et Megan sont accompagnées par leur grande sœur Jessica. En 2005, adolescentes, elles forment un groupe de bluegrass/Americana, les Lovell Sisters, 2 albums et en tournée durant 4 ans, dont les plus grands festivals de Nashville. Mais en 2009, Jessica quitte le groupe pour se consacrer à ses études. Et en 2010, Rebecca et Megan crée un nouveau projet Larkin Poe du nom de leur 4 X arrière-grand-père, cousin germain de l'écrivain Edgar Allan Poe.