Larissa a 13 ans et vient de Bruxelles. Elle est l’ainée et la seule artiste de la famille. Plus jeune, elle a suivi des cours de piano et de chant, et s’est récemment mise à la comédie musicale.

Elle est également très sportive, elle fait du golf, du tennis et est une excellente skieuse. Grande fan d’Adèle, son plus grand rêve serait de la rencontrer.

Lors des auditions à l’aveugle, Larissa a chanté "What’s Up ?" des 4 Non Blondes. Matthew Irons s’est retourné et a souligné l’audace du choix de la chanson et poursuit ainsi l’aventure avec Larissa dans son équipe.