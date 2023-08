Dans un long post publié sur le réseau social chinois Weibo, l’ambassade belge revient sur l’histoire des développeurs, des succès de Divinity : Original Sin et sa suite, et va même jusqu’à expliquer à ses abonnés le système de jeu de Donjons & Dragons et son fameux jet de dés. "Par exemple, un personnage essaie de tirer une flèche sur un monstre. Si le joueur n’a pas de chance et obtient un 1, la flèche rebondira et touchera son pied. Si vous avez de la chance et obtenez un 20, la flèche atteindra le centre de la cible. De plus, le résultat du lancer de dés dépend des capacités et de l’expérience du personnage", décrit minutieusement l’Ambassade belge en Chine dans son message.

L’occasion pour celle-ci de se demander si Larian Studios a obtenu un "20 naturel" avec la sortie de Baldur’s Gate III et pour les diplomates belges, la réponse semble être un grand oui. Ils mettent en avant les chiffres de ventes, qui seraient de 5,2 millions d’exemplaires sur Steam au 16 août, selon eux. Mais ils mentionnent également les excellentes critiques de la presse spécialisée, faisant du jeu un des mieux notés de tous les temps sur l’agrégateur de critiques Metacritic avec 97% de moyenne.