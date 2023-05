"Largo Winch 3" à Charleroi : pourquoi la ville attire-t-elle autant les réalisateurs ?

“Le prix de l’argent”, Le 3e volet de la saga à succès "Largo Winch" va être tourné en Belgique du 30 mai au 7 juillet, principalement à Charleroi.

Réalisé par Olivier Masset-Depasse, originaire de Charleroi, le film aura notamment à l’affiche Tomer Sisley (Don’t Look Up) et James Franco (Spider-Man, The Disaster Artist).

Quelques scènes du deuxième volet de la saga avaient déjà été tournées à Charleroi.

Ce n’est pas la première fois que des cinéastes viennent tourner au pays noir. Charleroi attire de plus en plus les grosses et les plus petites productions, une vingtaine chaque année. La ville de Charleroi constate d’ailleurs que les demandes d’autorisation de tournage sont de plus en plus nombreuses. "Cela fait trois, quatre ans que ça commence à s’emballer un petit peu. Ce n’est pas simple, car il faut gérer.", explique Pascal Verhulst, conseiller culturel auprès du bourgmestre de Charleroi.

Parmi les tournages qui ont déjà eu lieu à Charleroi, on peut citer le film d’Eric-Emmanuel Schmitt "Odette Toulemonde" (2006), avec Catherine Frot ; "Les rayures du zèbre" (2014) de Benoît Mariage, avec Benoît Pelvoorde ; le film de Michael R. Roskam, avec Matthias Schoenaert et Adèle Exarchopôulos, "Le fidèle" (2017), etc. Côté série, on peut souligner "Les Rivières pourpres" (2018) ou encore "Trentenaires" (2023), série RTBF entièrement tournée à Charleroi et dans ses alentours. Enfin, Charleroi est aussi appréciée sur la scène rap. En 2022, Nekfeu tournait son clip "22" à Marcinelle.