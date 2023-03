Largie Ramazani s'impose chez les Diablotins : "non, la génération dorée n'est pas finie, il y a de la qualité partout ici !"

Largie Ramazani vit sous les radars des chercheurs d'or depuis des années. Après avoir quitté Anderlecht à douze ans pour Charlton Athletic, il rejoint Manchester United. Dans la couveuse du nord-ouest de l'Angleterre, il gravit les échelons de la formation jusqu'à décrocher six petites minutes en équipe première, lors d'un déplacement d'Europa League à Astana, sous la houlette d'Ole Gunnar Solskjaer. La suite, c'est un départ dans le sud de l'Espagne, où il va aider le club d'Almeria à remonter en Liga pour la première fois en huit saisons. "Je n'ai jamais vraiment eu de position préférée sur le terrain," dit-il, du haut de son 1m67. "J'ai un profil plutôt explosif, avec des qualités de vitesse, d'agilité et de finition. Bon, la finition ne va pas toujours comme je le voudrais, mais c'est déjà du bon niveau. J'évolue dans une division avec le Real et le Barça. Cela me permet de me développer comme homme et comme joueur," précise celui qui compte 23 apparitions cette saison.