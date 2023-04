Largement remaniée, l'Union Saint-Gilloise s'impose d'une courte tête face au condamné Seraing et reste au contact de Genk

Avec sept changements dans son onze de base, l'Union Saint-Gilloise s'est imposée 2-1 sur son terrain face à Seraing ce dimanche soir. À un match de la fin de la phase classique, les Saint-Gillois restent à deux points du leader Genk. Les Sérésiens ont été courageux mais quittent Bruxelles avec une nouvelle défaite.

Malgré tous les changements opérés par Karel Geraerts en prévision du quart de finale retour d'Europa League face à Leverkusen ce jeudi, les Saint-Gillois ont totalement dominé la première période. Et cela s'est traduit au marquoir. Simon Adingra (17e) puis Yorbe Vertessen (34e) permettaient à leur équipe de rentrer aux vestiaires avec une confortable avance de deux buts.

Mais l'Union se faisait un peu peur dès l'entame de la seconde période. Marius Mouandilmadji se jouait de la défense bruxelloise d'une superbe feinte avant d'ajuster Moris d'une frappe du gauche. 2-1, match relancé. À l'heure de jeu, Ross Sykes pensait inscrire le troisième but jaune et bleu d'une frappe lointaine déviée qui avait totalement trompé le gardien sérésien Guillaume Dietsch, mais le VAR signalait une position de hors-jeu à la base de l'action. Le rythme retombait sérieusement mais dans les dernières secondes du temps additionnel, Marius Mouandilmadji manquait d'égaliser, sa frappe passant au-dessus du but de Moris (90e+5).

Au classement, l'Union, deuxième (72 points), reste à deux longueurs de la première place occupée par Genk (74). Déjà condamné à la relégation, le club de Seraing signe une 24e défaite en 33 matches de Pro League (19 points) et sera officiellement lanterne rouge à l'issue de la saison.