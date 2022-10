Large victoire de La Gantoise face à Malines, réduit à dix en seconde période

La Gantoise s'est imposée 3-0 contre Malines, réduit à dix pendant une mi-temps, dimanche lors de la douzième journée de Pro League. Les Buffalos approchent du top cinq.

En première période, les Gantois ont été les plus offensifs, d'abord avec un tir cadré de Hyun-Seok Hong (10e), ensuite avec une frappe de Hugo Cuypers qui a été arrêtée in extremis par Gaetan Coucke. Matisse Samoise (36e), au second poteau sur cette action, a profité du rebond pour trouver le chemin des filets.

Après la pause, les Malinois se sont retrouvés à 10 à cause d'une carte rouge de Birger Verstraete sur un tacle mal exécuté (49e). Dans la dernière demi-heure, Nurio Fortuna a doublé la mise à la suite d'une belle action collective. Vadis Odjidja-Ofoe a complété le score avec son premier but de la saison dans le championnat belge.

Au classement, La Gantoise partage la sixième place avec OH Louvain qui a également 20 points en 12 matches. Malines est positionné plus bas dans le tableau au quatorizième rang avec onze points.