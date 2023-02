Large soutien politique contre l'expulsion de demandeurs iraniens, la secrétaire d'Etat à l'Asile s'indigne

DéFI, le PS et les écologistes se sont déjà exprimés à la Chambre sur la question, en laissant entendre qu'au vu de la situation en Iran et des risques qu'ils courent s'ils y étaient ramenés, ces expulsions devaient être suspendues. Le PTB, les Engagés et la N-VA se sont joints à eux.

"Le CGRA est indépendant et examine minutieusement les demandes sur la base d'informations vérifiées, et il le fait sur base d'informations individuelles et actuelles. Il ne revient ni à vous, ni à moi de se prononcer sur des dossiers individuels et de décider qui a droit ou non à l'asile. Cela appartient à une instance indépendante", a répondu Mme de Moor.

L'indignation manifestée par la secrétaire d'Etat à propos de l'intervention des députés a fait bondir à leur tour les députés. "Je reste sans voix devant votre réaction. Il existe ici un consensus, entre tous les groupes, à savoir une inquiétude à propos du rapatriement d'Iraniens", a fait remarquer Eva Platteau (Ecolo-Groen). "Vous disposez d'une compétence discrétionnaire". La députée Sophie Rohonyi (DéFI) a annoncé le dépôt d'une résolution sur la question.