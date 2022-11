Lara Fabian se confie dans un tout nouveau livre de cuisine

C’est vrai qu’elle est aussi italienne de souche et canadienne d’adoption ; mais Lara Fabian fait quand même partie de notre patrimoine culturel belge qu’on aime follement ! C’est une diva, mais aussi une gourmande. Et voilà qu’elle en fait un livre : "TOUT – Ses Confidences, ses photos, ses recettes ". En évoquant les plats qu’elle aime, c’est son histoire que raconte Lara. Elle parle de sa maman Luisa, des rencontres qui l’ont façonnée, et chaque chapitre est assorti d’une recette qu’on sent vraiment personnelle. Caponata, Stoemp aux poireaux, risotto, crêpes Comédie française, Sashimi de saumon : c’est plein de couleurs, de voyage, d’amour, de romarin et de bonheur. Lara Fabian passe à table, et nous, on ne se fait pas prier pour l’accompagner.