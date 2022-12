Lara Fabian cuisine les boulettes sauce tomate!

Un combo gagnant entre chansons, mélodies et bonne cuisine : et qui s’y frotte ? La chanteuse Lara Fabian ! Depuis des décennies, l’artiste nous emmène pour de jolies balades avec un répertoire nous laissant sans voix ! Ça, c’est pour le côté pile, car côté face, l’artiste nous dévoile aujourd’hui une facette plus intime. Lara Fabian nous parle d’elle à travers la cuisine, celle qui l’a façonnée, celle qui l’a nourrie au propre comme au figuré, celle qui l’a accompagnée dans les grands moments de son existence. Parmi ses marottes : les boulettes sauce tomate !

Boulettes à la sauce tomate

Pour 6 à 8 personnes



Pour les boulettes

1,2 kg de viande hachée de dinde ou mélange de viandes hachées composé de 400 g de porc, 400 g de bœuf et

400 g de veau

3 œufs

200 g fromage

Pecorino, râpé 100 g et fromage parmigiano râpé

2 gousses d’ail

45 ml (3 c. à soupe)

Chapelure (option : sans gluten)

4 tranches pain de mie sans la croûte, trempées dans du lait (option : sans gluten avec du pain de mie sans gluten trempé dans de la boisson végétale de macadamia)

Sel et poivre

30 ml (2 c. à soupe) huile d’olive, pour la cuisson



Pour la sauce

3 gousses d’ail, pressées

45 ml (3 c. à soupe) huile d’olive

1 oignon, haché finement

2 bouteilles de 700 ml coulis de tomates de type passata

1 bouteille de 340 ml sauce tomate cerise

15 ml (1 c. à soupe) sucre

Sel et poivre



1 Dans un bol, déposer tous les ingrédients des boulettes, sauf l’huile d’olive, et mélanger jusqu’à ce que la viande paraisse parfaitement assaisonnée et homogène.

2 Avec un bol d’eau à proximité pour se mouiller les mains et faciliter les manoeuvres, former des boulettes d’une grosse cuillère à soupe chacune et déposer dans une assiette.

3 Verser l’huile d’olive dans une poêle et dorer rapidement les boulettes de chaque côté. Réserver.

4 Pour la sauce, dans une grande casserole, faire revenir l’oignon et l’ail dans 45 ml (3 c. à soupe) d’huile d’olive 7 à 8 minutes.

5 Verser le coulis de tomates, mélanger et laisser mijoter environ 15 minutes.

6 Après les 15 minutes, ajouter la sauce tomate cerise et le sucre. Saler et poivrer.

7 Une fois que la sauce est bien chaude et assaisonnée, y plonger les boulettes délicatement.

Poursuivre la cuisson 30 minutes.

Recette extraite du livre "Tout" Lara Fabian paru aux Edition Libre Expression Lara Fabian – Libre Expression (groupelivre.com)