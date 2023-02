Lara Croft revient sur Netflix… Dans un jeu vidéo mobile !

Depuis le premier jeu Tomb Raider sorti en 1994, on ne compte plus les spin-off créés autour de son personnage emblématique : Lara Croft. Que ce soit des suites directes au premier jeu (parfois un peu forcées) ou les productions à destination des petits et grands écrans, la chasseuse de trésor fait certainement partie des icônes du monde des jeux vidéo, et même au-delà…