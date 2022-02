Lara est âgée de 21 ans et vit à Marcinelle. Future éducatrice spécialisée, chez elle, la musique est une affaire de famille ! Avec une maman qui a déjà participé à "N’oubliez pas les paroles", et une cousine qui a déjà vécu l’aventure de The Voice Belgique, elle n’a pas hésité, elle aussi, à s’inscrire au casting du plus grand concours de chant du pays ! Réservée mais curieuse, Lara est passionnée par le monde des arts et par l’Asie. En effet, Lara parle le coréen et est fan de K-pop ! Un univers qu’elle veut faire découvrir au grand public en interprétant un tube de K-Pop lors des Blind Auditions de The Voice Belgique : "Solo" de la chanteuse Jennie. Black M, lui aussi fan de ce style musical, a été convaincu par la prestation de la jeune candidate qui a pu rejoindre son équipe !