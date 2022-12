Lapsus : pourquoi notre langue fourche-t-elle parfois ?

Le lapsus, c’est l’utilisation involontaire d’un mot pour un autre. Quand on pense aux lapsus, on pense tout de suite à ce fameux "fracture de l’utérus" d’Ophélie Fontana au JT, en parlant de la fracture de l’humérus du roi Albert à l’époque.

D’où viennent les lapsus ?

Il existe deux grandes hypothèses. L’approche psychanalytique : le lapsus vient de l’inconscient. Et l’approche cognitive : le lapsus est un bug du cerveau.

L’approche psychanalytique

Freud est un neurologue autrichien du début du 20ème siècle. Il a inventé la psychanalyse et développé le concept "d’inconscient". Selon lui, l’inconscient contient tout ce qui n’est pas accessible au conscient. Comme l’iceberg, la partie émergée est le conscient, ce qu’on mémorise et qu’on peut penser. La partie immergée, beaucoup plus importante, est l’inconscient.

Cet inconscient serait constitué de "contenus refoulés" : toutes les pulsions qui nous arrivent mais qu’on ne peut pas faire advenir à notre conscience (car c’est trop immoral). On met donc nos pulsions sous le tapis et on fait comme si elles n’existaient pas. Or, on a plein de pulsions tout le temps : des pulsions sexuelles, des envies, de l’agressivité. Ces pulsions sont généralement inavouables, alors on tente de les faire disparaître, de les oublier, de les supprimer.

Quelques exemples de pulsions inavouables :

Vous êtes une femme et vous avez envie de vous baigner nue dans la fontaine de la place de votre village parce qu'il fait chaud, mais vous savez que ça ne se fait pas. Conclusion : vous restez habillée et vous mettez cette pulsion dans l’inconscient. Vous êtes un petit garçon, votre père vous punit parce que vous avez mangé tout le gâteau. Vous êtes en colère contre lui au point que vous avez envie de le mordre, mais vous savez que vous ne pouvez pas.

Que fait l’inconscient de toutes ces pulsions refoulées ?

Une fois que les pulsions refoulées sont présentes dans l’inconscient, elles continuent à bouillonner et à exister dans un recoin de notre cerveau. Ces souvenirs et ces pulsions vivent leur vie, elles se déforment, certaines s’amplifient. Mais elles restent toutes inconscientes. Mais à un moment, c’est un peu comme une cocotte sous pression et ces pulsions explosent. Elles sortent de façon incontrôlées, non voulues et dans une forme souvent déformée. "Ce qui s’échappe de l’inconscient comme ça, on appelle ça le "retour du refoulé" en psychanalyse. Et c’est là que les lapsus interviennent" explique le Dr Caroline.

Le "retour du refoulé"

Ce qui a été refoulé dans l’inconscient revient sous trois grandes formes :