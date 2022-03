Lapsus$ : Microsoft confirme la fuite de données

Le groupe de hackers Lapsus$ annonce avoir piraté Nvidia, Ubisoft, Samsung et Microsoft. Tout comme Nvidia et Samsung, la firme de Redmond a confirmé la fuite de données.

Les données utilisateurs n’ont pas été ciblées

Comme l’explique Microsoft, la publication de Lapsus$ se vantant de l’attaque sur les réseaux a permis à l’entreprise d’interrompre rapidement la fuite. Un mal pour un bien donc, qui a fait éviter le pire.

“Aucun code ou donnée client n'a été impliqué dans les activités observées. Notre enquête a révélé qu'un seul compte avait été compromis, accordant un accès limité”, a déclaré Microsoft.

“Nos équipes d'intervention en matière de cybersécurité se sont rapidement mobilisées pour remédier au compte compromis et empêcher toute activité ultérieure. Notre équipe enquêtait déjà sur le compte compromis sur la base de renseignements sur les menaces lorsque l'acteur a révélé publiquement son intrusion. Cette divulgation publique a intensifié notre action, permettant à notre équipe d'intervenir et d'interrompre l'acteur en cours d'opération, limitant ainsi un impact plus large.”

De son côté, le groupe Lapsus$ annonce avoir également mis la main sur 45% du code de Bing et Cortana, et 90% du code de Bing Maps. Pour éviter tous risques sur vos comptes Microsoft, on vous rappelle que la double authentification reste un outil à la fois utile et bien plus sécurisé qu’un simple mot de passe. La marche à suivre est expliquée ici.