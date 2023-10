Lapperre se mobilise pour Viva for Life

Lapperre est fière d’être partenaire de Viva for Life pour la première fois cette année. Nous sommes ravis d’y participer, car il s’agit d’une initiative importante qui correspond à nos valeurs et à notre mission.

Avec ce partenariat, Lapperre veut souligner son engagement à faire la différence, et cela va au-delà de notre expertise en tant que spécialistes de l’audition. Avec notre participation à Viva for Life, nous voulons élargir notre mission et accorder une attention particulière aux enfants vivant sous le seuil de pauvreté.

Ensemble avec nos 380 collègues des centres auditifs nous nous sommes engagés de mettre les bouchées doubles. De nombreuses actions sont déjà planifiées afin de pourvoir faire un don important. Nous sommes ravis de participer à cette action Viva for Life qui démontre depuis tant d’années la puissance de la solidarité et les excellents résultats que l’on peut obtenir lorsque l’on rassemble les gens. Du bonheur, plein les oreilles, pour Viva for Life !

Steven Thomas, Managing Director Lapperre

www.lapperre.be