Laporte, vainqueur à Paris-Nice : "Van Aert m’a dit qu’elle était pour moi à 1km de l’arrivée, quel beau cadeau"

Laporte est également revenu sur le moment de l’attaque décisive à 6 km de l’arrivée. "Ce n’était pas planifié. On s’était dit que si Primoz et Wout étaient bien placés, je pouvais attaquer. Nathan (Van Hooydonck) a imprimé un gros tempo dans la descente, ça roulait très vite et je pense que derrière ça devait faire très mal.

On était très bien placé et quand j’ai accéléré il y avait Wout dans ma roue. Je n’avais pas vu qu’il y avait Primoz et quand je me suis écarté, j’ai vu qu’on était quatre. Avec Stybar qui a ensuite lâché prise. Ce que l’on voit aujourd’hui, c’est la récompense de beaucoup de travail. J’ai passé 3 semaines loin de ma famille au mois de février et donc je suis content que ce travail-là paie. Je n’avais jamais fait un stage de 3 semaines dans une équipe qui gère tout au millimètre. On a beaucoup travaillé en février alors que beaucoup d’équipes courraient. On voit que ça paie aujourd’hui", a expliqué Laporte qui promet "de savourer" son maillot jaune lundi.